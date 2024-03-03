Скоро Нооруз. День культуры Кыргызстана прошел в Москве

День культуры Кыргызстана в честь начала весны и предстоящего праздника Нооруз прошел в Московском государственном строительном университете. Об этом сообщает портал «Большая Азия».

На фестивале представлена выставка, на которой кыргызстанцы представили национальную одежду, обувь, игрушки и предметы декора ручной работы. Рядом была организована фотозона, где гости могли сфотографироваться в национальной одежде на фоне шырдака. Гости фестиваля смогли попробовать блюда и напитки кыргызской национальной кухни.

Фото с портала «Большая Азия»

В холле университета организаторы также установили юрту, где рассказывали об устройстве быта в этом жилище.

«Мы решили организовать мероприятие к предстоящему Ноорузу, к первому дню весны, и в честь Дня флага Кыргызской Республики, который отмечается 3 марта. Мы планируем каждый год устраивать такие мероприятия», — сказал организатор фестиваля Камчыбек Асанбаев.

После дегустации блюд гостей ожидала концертная программа.

«Каждый год мы становимся свидетелями, как развиваются наши многосторонние отношения. Наши культурно-образовательные связи очень прочны», — сказала на открытии концерта советник-посланник посольства КР в РФ Айдай Омуркулова.