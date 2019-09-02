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В Таиланде слон уснул прямо на дороге и заблокировал движение

Фото Daily Mail. Спящий на дороге слон

Слона по имени Нга-Тонг заметили на одной из дорог, проходящих через заповедную зону в Таиланде. 57-летний водитель Наттават Пацунгсинг снял могучего зверя, мирно спавшего на трассе, пишет издание Daily Mail.

Видео начинается с того, что автомобиль медленно подъезжает к слону. Сначала кажется, что животное не дышит, но нет — вот оно шевелит хвостом и хлопает ушами во время глубокого сна.

Автовладелец рассказал, что слон лежал неподвижно около 20 минут, прежде чем проснулся, медленно встал и уставился на машину.

Сотрудники национального парка говорят, что этот слон очень стеснительный и неагрессивный. И позволяет себе вздремнуть так только в часы, когда нет автомобилей. Нга-Тонг, что в переводе с тайского означает «золотая слоновая кость», ложится на бетонную дорогу, чтобы погреть свои косточки.

«Я прождал минут 20, пока слон не встал. Я опоздал на смену на работе в тот день, однако был счастлив увидеть его так близко», — признался слегка напуганный автовладелец.

В ролике слышно, как Наттават Пацунгсинг просит животное пошевелиться: «О, малыш, ты разлегся по всей дороге. Можешь ли ты подвинуться, маленький мальчик? Я действительно спешу на работу».
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