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Общество

Торохан Жунусбеков больше не глава Агентства ритуальных услуг

В Бишкекском агентстве ритуальных услуг сменилось руководство. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Возглавлявшего БАРУ Торохана Жунусбекова освободили от должности в связи с истечением срока трудового договора.

«При прекращении трудовых отношений также приняты во внимание нарушения, выявленные в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности БАРУ за 2023 год. Результаты аудита были подтверждены также при повторной комиссионной проверке деятельности предприятия», — сообщили в муниципалитете.

Новым директором назначен Улан Дуйшенов.

Напомним, во время беспорядков в октябре 2020-го Торохан Жунусбеков пытался захватить мэрию столицы и исполнять обязанности главы муниципалитета. Он также заявлял, что его кандидатуру на пост градоначальника поддерживает Садыр Жапаров. Сторонник президента искренне считал, что заслужил должность главы города, но даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285065/
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