В Бишкеке появится новый автобусный маршрут. Схема движения

С 25 января в Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 56. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Маршрут пролегает от села Чон-Арык по кольцевой дороге и включает улицу Байтика Баатыра, проспекты Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Его протяженность 24 километра, а интервал движения составит 10 минут. На линии будут курсировать 25 автобусов. Этот маршрут проходит в направлении, противоположном маршруту № 55», — сообщили в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения автобуса № 56

Отметим, ранее сообщалось, что мэрия планирует окольцевать Бишкек большим автотранспортом, а внутри сделать несколько мелких колец, которые обеспечат перпендикулярное передвижение.