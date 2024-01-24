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Общество

В Бишкеке появится новый автобусный маршрут. Схема движения

С 25 января в Бишкеке запускается новый автобусный маршрут № 56. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Маршрут пролегает от села Чон-Арык по кольцевой дороге и включает улицу Байтика Баатыра, проспекты Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Его протяженность 24 километра, а интервал движения составит 10 минут. На линии будут курсировать 25 автобусов. Этот маршрут проходит в направлении, противоположном маршруту № 55», — сообщили в мэрии.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Схема движения автобуса № 56

Отметим, ранее сообщалось, что мэрия планирует окольцевать Бишкек большим автотранспортом, а внутри сделать несколько мелких колец, которые обеспечат перпендикулярное передвижение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284940/
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