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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Франция передала Кыргызстану вакцины Pfizer

Правительство Франции передало Кыргызстану 20 тысяч 160 доз вакцины COVID-19 компании Pfizer. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, помощь передана в рамках глобальной инициативы COVAX, направленной на предоставление бустерных доз для вакцинированного населения.

«Основная цель нашей работы — защитить население от серьезного заболевания при инфицировании вирусом, вызывающим COVID-19, и значительно снизить риск заражения. Достижение 70 процентов вакцинации от общего числа населения поможет приблизить нас к коллективному иммунитету. Уверена, что совместными усилиями мы сможем противостоять пандемии коронавирусной инфекции», — отметила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Ранее при поддержке ЮНИСЕФ было закуплено, доставлено и установлено в республике специализированное оборудование, предназначенное для хранения вакцин Pfizer при сверхнизких температурах до −85 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/262669/
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