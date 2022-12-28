21:20
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Общество

Бишкекчане стали чаще оплачивать проезд безналичным способом

Бишкекчане стали чаще оплачивать проезд безналичным способом. Об этом сообщили в проекте «Тулпар».

Отмечается, что за 2022 год общее количество поездок, оплаченных безналичным способом в городском муниципальном транспорте, составила 8 миллионов. В том числе банковскими картами 200 тысяч раз и примерно столько же при помощи QR-сканирования, транспортными картами «Тулпар» — более 7,5 миллиона раз.

«Рост количества безнала по сравнению с прошлым годом составил 1 миллион поездок, или 14,3 процента. При этом ежедневный выход муниципального транспорта за год уменьшился», — сообщили в проекте.

Напомним, мэрия планировала полностью внедрить электронное билетирование с 1 июля 2022 года, но впоследствии отодвинула срок. Мэр Эмилбек Абдыкадыров сообщил, что это будет сделано после того, как в столицу прибудет новый транспорт. Кроме того, в муниципалитете сообщили, что многие горожане не успели приобрести карты «Тулпар» до планируемого старта безналичной оплаты за проезд.

Также мэрия разработала проект постановления БГК о дифференцированном тарифе. Если он будет принят депутатами БГК, то при оплате наличными стоимость проезда будет выше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254635/
просмотров: 2761
Версия для печати
Материалы по теме
Как оформить детям школьную карту «Тулпар»: разъяснение мэрии Бишкека
Водитель автобуса выбил телефон из рук пассажира за оплату картой «Тулпар»
Мэрии Бишкека поручили разработать положение о краткосрочных проездных билетах
В Бишкеке уволили более 20 водителей автобусов. Присваивали деньги
Одноразовые карты вместо дифференцированного тарифа предлагают ввести в БГК
Наличными оплатить проезд нельзя. Мэрия пока поставила проект на паузу
Проезд в Бишкеке можно будет оплатить наличными с 1 ноября. Но дороже
В мэрии уточнили данные об ущербе при переходе на безналичную оплату проезда
Безналичная оплата проезда. Переход на нее принес 136 миллионов сомов ущерба
Цифра дня. 3,1 миллиона поездок в транспорте оплатили безналичным расчетом
Популярные новости
Крещение-2024. Как правильно окунуться в&nbsp;ледяную воду и&nbsp;не&nbsp;заболеть Крещение-2024. Как правильно окунуться в ледяную воду и не заболеть
В&nbsp;Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Задержание директора &laquo;Берекет&raquo;. Торговцы обратились к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
21 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 января: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спектакли
18:38
Трое кыргызстанцев похитили в Санкт-Петербурге мужчину и вымогали у него деньги
16:20
На сайте зимней юношеской Олимпиады сборная Кыргызстана указана с новым флагом
16:00
Чудаки парковки. Из-за стоящих на дорогах машин образуются заторы