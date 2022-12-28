Бишкекчане стали чаще оплачивать проезд безналичным способом. Об этом сообщили в проекте «Тулпар».

Отмечается, что за 2022 год общее количество поездок, оплаченных безналичным способом в городском муниципальном транспорте, составила 8 миллионов. В том числе банковскими картами 200 тысяч раз и примерно столько же при помощи QR-сканирования, транспортными картами «Тулпар» — более 7,5 миллиона раз.

«Рост количества безнала по сравнению с прошлым годом составил 1 миллион поездок, или 14,3 процента. При этом ежедневный выход муниципального транспорта за год уменьшился», — сообщили в проекте.

Напомним, мэрия планировала полностью внедрить электронное билетирование с 1 июля 2022 года, но впоследствии отодвинула срок. Мэр Эмилбек Абдыкадыров сообщил, что это будет сделано после того, как в столицу прибудет новый транспорт. Кроме того, в муниципалитете сообщили, что многие горожане не успели приобрести карты «Тулпар» до планируемого старта безналичной оплаты за проезд.

Также мэрия разработала проект постановления БГК о дифференцированном тарифе. Если он будет принят депутатами БГК, то при оплате наличными стоимость проезда будет выше.