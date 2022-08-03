Участникам уголовного судопроизводства могут разрешить менять ПИН в паспорте

МВД просит предусмотреть для участников уголовного судопроизводства в целях безопасности порядок по присвоению или изменению персонального идентификационного номера, указанного в паспорте. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
В документе говорится, что при осуществлении государственной защиты может применяться ряд мер безопасности:
- личная охрана;
- выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- переселение на другое место жительства;
- замена документов с изменениями анкетных данных;
- изменение внешности;
- маскировка внешности;
- изменение места работы или учебы;
- временное помещение в безопасное место;
- изменение места жительства и документов, удостоверяющих личность, с изменением персонального идентификационного номера.
В МВД отметили, что в связи с этим необходимо определить порядок взаимодействия соответствующих чиновников и госорганов, кто будет заниматься изменением документов, удостоверяющих личность.