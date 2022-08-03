Участникам уголовного судопроизводства могут разрешить менять ПИН в паспорте

МВД просит предусмотреть для участников уголовного судопроизводства в целях безопасности порядок по присвоению или изменению персонального идентификационного номера, указанного в паспорте. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В документе говорится, что при осуществлении государственной защиты может применяться ряд мер безопасности:

личная охрана;

выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

переселение на другое место жительства;

замена документов с изменениями анкетных данных;

изменение внешности;

маскировка внешности;

изменение места работы или учебы;

временное помещение в безопасное место;

изменение места жительства и документов, удостоверяющих личность, с изменением персонального идентификационного номера.

В МВД отметили, что в связи с этим необходимо определить порядок взаимодействия соответствующих чиновников и госорганов, кто будет заниматься изменением документов, удостоверяющих личность.