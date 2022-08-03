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Общество

Участникам уголовного судопроизводства могут разрешить менять ПИН в паспорте

МВД просит предусмотреть для участников уголовного судопроизводства в целях безопасности порядок по присвоению или изменению персонального идентификационного номера, указанного в паспорте. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

В документе говорится, что при осуществлении государственной защиты может применяться ряд мер безопасности:

  • личная охрана;
  • выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
  • обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
  • переселение на другое место жительства;
  • замена документов с изменениями анкетных данных;
  • изменение внешности;
  • маскировка внешности;
  • изменение места работы или учебы;
  • временное помещение в безопасное место;
  • изменение места жительства и документов, удостоверяющих личность, с изменением персонального идентификационного номера. 

В МВД отметили, что в связи с этим необходимо определить порядок взаимодействия соответствующих чиновников и госорганов, кто будет заниматься изменением документов, удостоверяющих личность.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241405/
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