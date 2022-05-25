Грязь в Тюпском канале. Инспекторы вынесли предупреждение местным властям

Загрязненный Тюпский канал очистили от мусора. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве природных ресурсов.

По его данным, инспекторы ведомства выехали на место и осмотрели территорию Тюпского канала.

Установлено, что при сборе воды на территории распределительного шлюза собирался мусор. Специалисты вынесли предупреждение районному управлению водного хозяйства, а также поговорили с местными жителями.

Администрация местного управления водного хозяйства полностью очистила территорию канала.

Ранее на загрязненный канал пожаловались очевидцы. Фотографии опубликовали пользователи Facebook.