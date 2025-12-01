20:22
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В мэрии Бишкека обсудили вопросы загрязнения воздуха

Заместитель мэра Рамиз Алиев встретился с делегацией Управления ООН по устойчивому развитию (UNOSD) во главе с руководителем ведомства господином Паком Чун Ку. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, темой обсуждения стало определение ключевых источников загрязнения атмосферного воздуха в столице и необходимость проведения нового комплексного исследования в этой сфере.

«Одной из серьезных проблем нашего города является смог. Бишкек нуждается в новом, современном исследовании качества воздуха. Именно поэтому мы пригласили специалистов для изучения текущей ситуации и определения основных источников загрязнения», — подчеркнул Рамиз Алиев.

Представители UNOSD презентовали методологию международных исследований качества воздуха, которые применяются в рамках проектов организации.

Напомним, 1 декабря Бишкек попал в топ-6 городов с самым грязным воздухом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353045/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Ледник Северный Иныльчек утопает в тоннах мусора
В селе Гавриловка произошло загрязнение почвы из-за прорыва канализации
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Жители Каинды жалуются на работу завода «Металл кен»
Грязь в Тюпском канале. Инспекторы вынесли предупреждение местным властям
Разлив нефти загрязнил природный заповедник в эквадорской Амазонке
Загрязнение воздуха. ГКНБ расследует дело по поставке некачественного угля
В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду
Загрязнение воздуха. Жители села Фрунзе жалуются на густой дым
Самый загрязненный город Европы назвали экологи
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
20:22
На Васильевском тракте в Бишкеке обрезали деревья. Горожане могут забрать ветки На Васильевском тракте в Бишкеке обрезали деревья. Горо...
20:14
Дайырбек Орунбеков объяснил, почему Минздрав возглавил бывший начальник ГКНБ
20:01
Проект по НДС вынесли на обсуждение: кто попадет под «признаки риска»
19:58
Андижан объявлен «Культурной столицей тюркского мира — 2026»
19:46
В мэрии Бишкека обсудили вопросы загрязнения воздуха