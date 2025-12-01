В мэрии Бишкека обсудили вопросы загрязнения воздуха

Заместитель мэра Рамиз Алиев встретился с делегацией Управления ООН по устойчивому развитию (UNOSD) во главе с руководителем ведомства господином Паком Чун Ку. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, темой обсуждения стало определение ключевых источников загрязнения атмосферного воздуха в столице и необходимость проведения нового комплексного исследования в этой сфере.

«Одной из серьезных проблем нашего города является смог. Бишкек нуждается в новом, современном исследовании качества воздуха. Именно поэтому мы пригласили специалистов для изучения текущей ситуации и определения основных источников загрязнения», — подчеркнул Рамиз Алиев.

Представители UNOSD презентовали методологию международных исследований качества воздуха, которые применяются в рамках проектов организации.

Напомним, 1 декабря Бишкек попал в топ-6 городов с самым грязным воздухом.