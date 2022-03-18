Эрнст Акрамов: 60 лет в хирургии без отпуска и выходных

«Я в хирургии уже 60 лет без отпуска и выходных», — сказал Эрнст Акрамов в своем видеообращении, которое показали во время пресс-конференции в 24.kg.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что Эрнст Акрамов отсутствует не по состоянию здоровья, а потому что занят на операции.

«Я 60 лет в хирургии без отпуска и выходных. Это, наверное, что-то значит. Это постоянная работа, работа и еще раз работа. Бывает, 20-30 больных. Выходных нет, праздников тоже, потому что такая работа. Работа с больными — надо находиться рядом с ними», — сказал он.



Профессор Эрнст Акрамов добавил, что состояние кыргызской медицины сегодня сравнимо с тем, что было в прошлом столетии.

«Медицина Кыргызстана на таком же уровне, как в 50-60-е годы», — отметил он.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что закрыл Научный центр реконструктивно-восстановительной хирургии Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице.

Он отметил, что назначил нового главного врача. «Куда он денет Акрамова, я не знаю. Он же не работает там, а живет. Я сказал: не надо выгонять, пусть живет. У него дома нет, родственников нет. Пусть живет», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Кыргызстанцы создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Позднее министр заявил, что хирург Эрнст Акрамов не достоин того, чтобы его именем назвали даже отделение, а не целую больницу, и назвал того «лопухом». В ответ в республике создали Штаб по защите чести и достоинства Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова. Его представители потребовали увольнения министра Алымкадыра Бейшеналиева.

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов написал в своем Twitter, что «никаких оснований беспокоиться за Эрнста Акрамова нет и быть не должно».

Лидер фракции социал-демократов в Бишкекском горкенеше Кадырбек Атамбаев обратился к мэру города Эмилбеку Абдыкадырову с просьбой предоставить квартиру заслуженному доктору Эрнсту Акрамову.

Вопрос выделения квартиры поднял и депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев. Нардеп попросил торага рассмотреть его.

Однако ученики и коллеги Эрнста Акрамова утверждают, что жилье ему не нужно, так как у него есть квартира, но он сам принял решение жить в больнице, чтобы быть ближе к пациентам.