Выдающегося хирурга Эрнста Акрамова похоронили на Ала-Арчинском кладбище

Сегодня выдающегося хирурга, Героя Кыргызстана Эрнста Акрамова проводили в последний путь. Он похоронен на Ала-Арчинском кладбище. Заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов объяснил журналистам, почему место захоронения выбрано на старом, уже закрытом погосте, а не на Аллее героев вблизи села Чон-Таш.

По словам Эдиля Байсалова, быть преданным земле на Ала-Арчинском кладбище — такова была последняя воля Эрнста Акрамова. Он ранее писал президенту Садырову Жапарову письмо с этой просьбой. Пожелание Доктора с большой буквы подтвердила его семья, его родственники.

«На Ала-Арчинском кладбище похоронены родители Эрнста Хашимовича, дедушка, отец, его мама, сестра, брат. Это последняя воля умершего. Впредь другие баатыры страны будут захоронены на Аллее героев», — объяснил замглавы кабмина.

Эрнст Акрамов скончался на 89-м году жизни в Бишкеке 26 ноября 2024 года.