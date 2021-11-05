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Общество

На выставке в Бишкеке представили архивные данные о Юсупе Абдрахманове

В Кыргызском государственном мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе открылась выставка «Государственный деятель. Патриот. Народный герой» по случаю 120-летия выдающегося кыргызского первого председателя Совнаркома Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова. Об этом 24.kg сообщили в музее.

Мероприятие приурочено ко дням истории и памяти предков.

В церемонии принял участие потомок Юсупа Абдрахманова — его старший правнук Астемир Абдрахманов.

На открытии показали документальный фильм о госдеятеле, состоялся концерт с участием воспитанников детской музыкальной школы № 5, комузистов Абдилмырзы Нуракова и Алымбека Нусупова, Мээрим Бакирова исполнила песню «Туулган жерди сагынуу», Актан Акынов сыграл на аккордеоне «Кыздын ыры».

Дома-музея Михаила Фрунзе
Фото Дома-музея Михаила Фрунзе. На выставке к 120-летию Юсупа Абдрахманова

Гости наряду с известными фактами из биографии Юсупа Абдрахманова узнали новые рассекреченные данные из архивов, касаемые его государственной и общественной жизни.

Выставка продлится до конца месяца.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212800/
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