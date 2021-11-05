Маленькая Дениза перенесла несколько операций. Нужна еще одна

Маленькая Дениза за 3,5 года своей жизни перенесла несколько операций, сейчас ей нужна еще одна. Призыв о помощи на своей странице Facebook опубликовала директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, после операции на гортани Дениза 2,5 года проходила с трахеостомой. Весной трубку убрали, но московские врачи сразу не зашили отверстие после стомы, надеясь, что все срастется и затянется. «К большому сожалению, этого не произошло, так как рубец стал очень плотным. Денизе с родителями в срочном порядке нужно ехать в Москву, в НПЦ имени Войно-Ясенецкого. Счет за лечение и операцию — 93 тысячи рублей. Семья искала варианты в Кыргызстане, но, к сожалению, у нас нет таких специалистов, которые бы могли зашить трахею», — написала она.

Ольга Труханова добавила, что сколько бы ни было операций у Денизы, в этом всегда помогал только простой, но очень отзывчивый и добродушный народ Кыргызстана.

«Начать говорить Дениза сможет только после закрытия отверстия. Давайте поможем ей в этом, а ее маме — услышать самое дорогое слово из уст своей малышки», — добавила она.

Реквизиты для тех, кто желает помочь девочке:

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