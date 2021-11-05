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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 248,5 миллиона, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 519 тысяч 973 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 248 миллионов 598 тысяч 120 человек. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 334 тысячи 856), Индии (34 миллиона 321 тысяча 25), Бразилии (21 миллион 849 тысяч 137), Франции (7 миллионов 292 тысячи 220), Великобритании (9 миллионов 252 тысячи 646), России (8 миллионов 533 тысячи 706), Турции (8 миллионов 150 тысяч 678), Аргентине (5 миллионов 293 тысячи 989), Иране (5 миллионов 964 тысячи 824), Колумбии (5 миллионов 9 тысяч 7), Испании (5 миллионов 22 тысячи 546), Италии (4 миллиона 788 тысяч 704) и Германии (4 миллиона 722 тысячи 102).

Количество смертей от коронавируса достигло 5 миллионов 29 тысяч 234. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 829 человек. В том числе в США всего скончались 751 тысяча 555 человек, Бразилии — 608 тысяч 671, Индии — 459 тысяч 652, Мексике — 288 тысяч 887, России — 238 тысяч 784, Великобритании — 141 тысяча 826 и Италии — 132 тысячи 283.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 668 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 25 тысяч 990, Узбекистане — 187 тысяч 85, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212736/
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