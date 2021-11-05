В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 440 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 798 человек, в больницах — 642. В том числе 38 человек — в крайне тяжелом состоянии, 184 — в тяжелом. Состояние 419 больных (или 65,2 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 72 человека, из них в Бишкеке — 28, Чуйской области — 27, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 176 тысяч 25 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.