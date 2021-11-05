В Бишкеке 5 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +1 градус. День уменьшился до 10 часов 9 минут.

Отключение света, газа, воды

1-5 ноября не будет газа:

микрорайон «Нижний Джал»;

район, ограниченный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского;

район, ограниченный улицами Фучика, Ленской и переулком Лазо.

У кого намечается той

Алиярбек Абжалиев

Родился 5 ноября 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Люди, которые меняли мир

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

Фото 24.kg. Музей-мемориал «Ата-Бейит»

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 и 8 ноября 1938 года. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение, и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после обретения независимости.

5 и 8 ноября 1938-го расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в КР место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии

Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с Кыргызстаном началось в 1993 году. В 1994-м правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое было открыто 5 ноября 2012-го.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области. Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924-1925), председатель Главного суда Киргизской АССР (1927-1929). С 1929-го — народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР. Относится к числу основателей первого кыргызского государства, по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана. 16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины». Арестован 4 сентября 1937-го. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958-м.