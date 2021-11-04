В Узгенском районе открылся автоЦОН

В Узгенском районе открылся новый Центр обслуживания населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

Жители района могут обратиться за услугами регистрации авто или получения водительского удостоверения по адресу: село Шералы, улица Ахматова, 11б.

В ЦОН функционируют восемь универсальных окошек по оказанию услуг регистрации авто и приему заявлений на выдачу водительского удостоверения, а зал для тестирования курсантов оснащен камерами видеонаблюдения.

Территория оснащена всем для экзаменов по навыкам вождения.