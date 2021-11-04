COVID-19 в мире. Заразились более 248 миллионов, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 630 тысяч 224 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 248 миллионов 78 тысяч 147 человек. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 252 тысячи 749), Индии (34 миллиона 308 тысяч 140), Бразилии (21 миллион 835 тысяч 785), Франции (7 миллионов 282 тысячи 823), Великобритании (9 миллионов 215 тысяч 80), России (8 миллионов 494 тысячи 589), Турции (8 миллионов 121 тысяча 196), Аргентине (5 миллионов 292 тысячи 549), Иране (5 миллионов 954 тысячи 962), Колумбии (5 миллионов 7 тысяч 99), Испании (5 миллионов 19 тысяч 255), Италии (4 миллиона 782 тысячи 802) и Германии (4 миллиона 684 тысячи 462).

Количество смертей от коронавируса достигло 5 миллионов 21 тысячи 405. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 619 человек. В том числе в США всего скончались 750 тысяч 410 человек, Бразилии — 608 тысяч 235, Индии — 459 тысяч 191, Мексике — 288 тысяч 733, России — 237 тысяч 619, Великобритании — 141 тысяча 607 и Италии — 132 тысячи 224.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 590 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 24 тысячи 449, Узбекистане — 186 тысяч 793, Таджикистане — 17 тысяч 486.