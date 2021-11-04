11:32
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 248 миллионов, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 630 тысяч 224 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 248 миллионов 78 тысяч 147 человек. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 252 тысячи 749), Индии (34 миллиона 308 тысяч 140), Бразилии (21 миллион 835 тысяч 785), Франции (7 миллионов 282 тысячи 823), Великобритании (9 миллионов 215 тысяч 80), России (8 миллионов 494 тысячи 589), Турции (8 миллионов 121 тысяча 196), Аргентине (5 миллионов 292 тысячи 549), Иране (5 миллионов 954 тысячи 962), Колумбии (5 миллионов 7 тысяч 99), Испании (5 миллионов 19 тысяч 255), Италии (4 миллиона 782 тысячи 802) и Германии (4 миллиона 684 тысячи 462).

Количество смертей от коронавируса достигло 5 миллионов 21 тысячи 405. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 619 человек. В том числе в США всего скончались 750 тысяч 410 человек, Бразилии — 608 тысяч 235, Индии — 459 тысяч 191, Мексике — 288 тысяч 733, России — 237 тысяч 619, Великобритании — 141 тысяча 607 и Италии — 132 тысячи 224.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 590 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 24 тысячи 449, Узбекистане — 186 тысяч 793, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212609/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
Коронавирусом болеют 1 тысяча 435 человек, 221 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 590
США включили Кыргызстан в список стран с низким риском заражения COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 247,4 миллиона, умерли более 5 миллионов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 408 человек, 209 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 499
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
4 ноября, четверг
11:22
В Баткенской области сгорел жилой дом В Баткенской области сгорел жилой дом
10:58
На месторождении Кара-Кече под обвалом оказался экскаватор
10:51
COVID-19 в мире. Заразились более 248 миллионов, умерли более 5 миллионов
10:50
Таалатбек Масадыков: Вопрос о признании правительства «Талибана» пока не стоит
10:44
Долгая дорога на работу. Как автолюбители встретили первый снег в Бишкеке