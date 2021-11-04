В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 435 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 782 человека, в больницах — 653. В том числе 39 человек — в крайне тяжелом состоянии, 182 — в тяжелом. Состояние 431 больного (или 66,3 процента) оценивают как средней тяжести, один находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 61 человек, из них в Бишкеке — 26, Чуйской области — 20, Ошской — 2, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 5.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 175 тысяч 953 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.