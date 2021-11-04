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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 590

В Кыргызстане за сутки выявили 91 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 42 случая, Чуйской области — 22, Ошской — 4, Таласской — 3, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 181 тысячу 590 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212594/
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