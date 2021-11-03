Сотрудников НЦПП не впустили в ИВС Оша. Ответ милиции

УВД Оша опровергло информацию Наццентра по предупреждению пыток о том, что сотрудников ведомства не впустили в ИВС. Об этом сообщает управление внутренних дел южной столицы.

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Уточняется, что вчера, 2 ноября, примерно в 10.30 сотрудники НЦПП действительно приходили в УВД. Они просили о встрече с руководством милиции.

«Так как руководство местной милиции находилось на плановом совещании, сотрудников НЦПП попросили прийти во второй половине дня, представители центра согласились. О том, что работники НЦПП будут инспектировать ИВС, речи не было. Все правозащитные организации могут приходить в ИВС на законных основаниях», — прокомментировали в ведомстве.