20:17
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество

Сотрудников НЦПП не впустили в ИВС Оша. Ответ милиции

УВД Оша опровергло информацию Наццентра по предупреждению пыток о том, что сотрудников ведомства не впустили в ИВС. Об этом сообщает управление внутренних дел южной столицы.

Читайте по теме
Сотрудников Центра по борьбе с пытками не пустили с проверкой в ИВС УВД Оша

Уточняется, что вчера, 2 ноября, примерно в 10.30 сотрудники НЦПП действительно приходили в УВД. Они просили о встрече с руководством милиции.

«Так как руководство местной милиции находилось на плановом совещании, сотрудников НЦПП попросили прийти во второй половине дня, представители центра согласились. О том, что работники НЦПП будут инспектировать ИВС, речи не было. Все правозащитные организации могут приходить в ИВС на законных основаниях», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212582/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
В Токтогульском райсуде пытался повеситься обвиняемый и жертва пыток
Глава НЦПП Бакыт Рысбеков о психбольницах, пытках и милицейском беспределе
Начальника УВД Октябрьского района Бишкека водворили в СИЗО ГКНБ
Применяли пытки. В Генпрокуратуре рассказали подробности задержания милиционеров
Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
В доме престарелых Сузака над пожилыми издеваются и содержат в ужасных условиях
Правозащитники обеспокоены водворением Курсана Асанова в СИЗО-50
Домогательства в СИЗО. Конфликт вышел на новый уровень
В Джалал-Абаде арестантка пожаловалась на домогательства
В милиции уверяют, что не пытали задержанного по подозрению в убийстве подростка
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
3 ноября, среда
20:02
В Госстрое назвали новый срок сдачи школы в селе Дархан Иссык-Кульской области В Госстрое назвали новый срок сдачи школы в селе Дархан...
19:47
Сотрудники «Тазалыка» в «Аламедине-1» убрали мусор, на который жаловались жители
19:23
Сотрудников НЦПП не впустили в ИВС Оша. Ответ милиции
19:09
Завтра в одном жилом массиве Бишкека не будет холодной воды
19:06
Выборы-2021. ЦИК аккредитовала 109 международных наблюдателей