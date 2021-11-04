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Общество

ВОЗ призывает активизировать разработку вакцин против стрептококка группы В

Всемирная организация здравоохранения призывает активизировать разработку вакцин против стрептококка группы В (СГБ). Об этом говорится в докладе, подготовленном ВОЗ и Лондонской школой гигиены и тропической медицины, сообщают «Новости ООН».

Авторы отмечают, что вакцины могут быть рентабельными и принесут огромную пользу людям во всех регионах мира.

«Это новое исследование показывает, что стрептококк группы B является серьезной и недооцененной угрозой новорожденным, приводит к разрушительным последствиям для большого числа семей во всем мире. ВОЗ вместе с партнерами призывает к срочной разработке вакцины для матерей, которая принесет огромную пользу странам во всем мире», — заявил один из авторов доклада Филипп Ламбах.

В докладе впервые были приведены конкретные данные по последствиям СГБ, в том числе цифры по преждевременным родам и смертности новорожденных. В исследовании описаны также неврологические нарушения, в том числе такие как церебральный паралич, потеря слуха и зрения, которые могут возникнуть в результате инфекций, связанных с этой бактерией.

Сейчас на стадии разработки находится несколько вакцин — кандидатов от СГБ, но все они пока еще недоступны, несмотря на то, что работы ведутся уже несколько десятилетий.

Стрептококки группы B — это бактерии, которые обнаруживаются в нижних отделах кишечника у 10-35 процентов здоровых мужчин и во влагалище и/или нижних отделах кишечника 10-35 процентов здоровых женщин. Стрептококки группы B не нужно путать со стрептококками группы A, которые вызывают воспаление горла. Бактерия не передается от человека к человеку. Эти микробы являются нормальной частью микрофлоры организма. Однако при определенных условиях стрептококки группы B могут приводить к тяжелым инфекциям, и они особо опасны для рожениц и младенцев. Бактерия, которая может передаваться в утробе матери, приводит ежегодно к смерти около 150 тысяч младенцев. Нередко это заболевание оборачивается преждевременными родами и инвалидностью. Его можно было бы легко предотвратить с помощью прививки, однако такой вакцины пока нет, хотя работа в этом направлении ведется уже более 30 лет.

В настоящее время профилактика антибиотиками, назначаемая женщине во время родов, если бактерия обнаружена во время беременности, является основным средством предотвращения заболевания у новорожденных. Однако даже в регионах с высоким уровнем охвата профилактикой риски для здоровья сохраняются, поскольку антибиотики не могут предотвратить большинство случаев мертворождений и преждевременных родов, связанных с СГБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212577/
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