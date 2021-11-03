Молодому человеку нужна пересадка костного мозга. Просят помочь

Адилету Садыкову 25 лет, ему срочно нужна пересадка костного мозга. Призыв о помощи опубликовала в Facebook Назгуль Шаршембиева.

У молодого человека пароксизмальная ночная гемоглабинурия, с которой он стоит на учете в Национальном центре онкологии и гемотологии и каждый месяц проходит курс поддерживающей терапии.

«Единственный шанс избавиться от этой болезни — пересадка костного мозга. Договорились с Научным центром трансплантологии в Новосибирске, сделали генотипирование сестер на донорство. К счастью, обе сестры подходят на 100 процентов. Мы с семьей собрали $40 тысяч, не хватает еще $15 тысяч и на постоперационный период. Просить о помощи нелегко, но у меня почти не осталось людей, у кого я не просил», — цитирует Назгуль Шаршембиева Адилета Садыкова.

Молодой человек — единственный сын в семье, родители — пенсионеры. У него двое детей: старшему — около трех лет, второму — чуть больше года, жена на пятом месяце беременности. «Был здоровый работящий парень, заболел внезапно три года тому назад. Болезнь прогрессирует, нужно срочно делать операцию», — написала Назгуль Шаршембиева.

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