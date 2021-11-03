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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 247,4 миллиона, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 324 тысячи 710 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 247 миллионов 447 тысяч 923 человека. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 140 тысяч 509), Индии (34 миллиона 296 тысяч 237), Бразилии (21 миллион 814 тысяч 693), Франции (7 миллионов 272 тысячи 516), Великобритании (9 миллионов 174 тысячи 77), России (8 миллионов 455 тысяч 232), Турции (8 миллионов 61 тысяча 636), Аргентине (5 миллионов 289 тысяч 945), Иране (5 миллионов 944 тысячи 599), Колумбии (5 миллионов 3 тысячи 977), Испании (5 миллионов 16 тысяч 968), Италии (4 миллиона 777 тысяч 614) и Германии (4 миллиона 634 тысячи 836).

Количество смертей от коронавируса достигло 5 миллионов 11 тысяч 786. За сутки показатель вырос на 6 тысяч 366 человек. В том числе в США всего скончались 748 тысяч 173 человека, Бразилии — 607 тысяч 922, Индии — 458 тысяч 880, Мексике — 288 тысяч 464, России — 236 тысяч 462, Великобритании — 141 тысяча 390 и Италии — 132 тысячи 161.

В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 499 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 21 тысячу 452, Узбекистане — 186 тысяч 521, Таджикистане — 17 тысяч 486.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212503/
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