COVID-19 в мире. Заразились более 247,4 миллиона, умерли более 5 миллионов

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 324 тысячи 710 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 247 миллионов 447 тысяч 923 человека. Больше всего зараженных в США (46 миллионов 140 тысяч 509), Индии (34 миллиона 296 тысяч 237), Бразилии (21 миллион 814 тысяч 693), Франции (7 миллионов 272 тысячи 516), Великобритании (9 миллионов 174 тысячи 77), России (8 миллионов 455 тысяч 232), Турции (8 миллионов 61 тысяча 636), Аргентине (5 миллионов 289 тысяч 945), Иране (5 миллионов 944 тысячи 599), Колумбии (5 миллионов 3 тысячи 977), Испании (5 миллионов 16 тысяч 968), Италии (4 миллиона 777 тысяч 614) и Германии (4 миллиона 634 тысячи 836).
В Кыргызстане зарегистрировали 181 тысячу 499 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 21 тысячу 452, Узбекистане — 186 тысяч 521, Таджикистане — 17 тысяч 486.