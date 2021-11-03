09:42
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, по одному летальному случаю зарегистрировали в Бишкеке и Чуйской области. Умершие не были вакцинированы.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 676 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212478/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 408 человек, 209 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 499
COVID-19 в мире. Заразились более 247,1 миллиона, умерли более 5 миллионов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
Коронавирусом болеют 1 тысяча 433 человека, 229 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 98 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 425
Цифра дня. 70 человек умерли от коронавируса за последние пять недель
COVID-19 в мире. Заразились более 246,6 миллиона, умерли более 4,9 миллиона
Коронавирусом болеют 1 тысяча 416 человек, 223 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
3 ноября, среда
09:36
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один мед...
09:33
Коронавирусом болеют 1 тысяча 408 человек, 209 — в тяжелом состоянии
09:31
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
09:29
В КР выявили 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 499
09:28
Сегодня на молодежном чемпионате мира начнет борьбу за медали Айпери Медет кызы