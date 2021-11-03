В Кыргызстане за сутки выявили 74 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 23 случая, Чуйской области — 25, Ошской — 2, Таласской — 4, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 181 тысячу 499 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.