Дело Эмиля Жамгырчиева. Потерпевший в очередной раз не явился в суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Бактыбека Калмуратова.

До начала заседания выяснилось, что потерпевший Эмир Эмильканов в очередной раз не пришел в суд, сославшись на плохое состояние здоровья. При этом, по словам секретаря суда, никаких подтверждающих документов потерпевший не предоставил.

Стороны просили продолжить разбирательство без потерпевшего. В итоге судья Мирлан Термечиков удовлетворил просьбу участников заседания и продолжил процесс без Эмира Эмильканова.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бактыбека Калмуратова обвиняют в получении взятки у бизнесмена за положительное решение вопросов по уголовному делу о контрабанде. В феврале 2021 года ущерб государству в размере 20 миллионов сомов был погашен. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест. В суде потерпевший Эмир Эмильканов отказался от претензий к обвиняемым.