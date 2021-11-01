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Общество

СОР-26. Защитники природы и чистой энергии вышли на митинг в Глазго

Защитники природы и чистой энергии вышли на митинг в шотландском городе Глазго, где проходит саммит мировых лидеров 26-й Конференции сторон РКИК ООН.

Они требуют прекратить преступления против климата и остановить глобальное потепление, чтобы не погибла планета. Они также требуют ускорить переход к зеленым технологиям и сократить вредные выбросы в атмосферу.

Отметим, в Ватикане в день открытия глобального климатического форума Папа Римский Франциск призвал всех верующих планеты молиться о том, чтобы мировые лидеры «осознали страдания всех бедных людей планеты из-за потепления климата».

Между тем председатель СОР-26 Алок Шарма назвал конференцию «последней, лучшей надеждой на то, чтобы не позволить глобальной температуре подняться выше 1,5 градуса по Цельсию».

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав Центральной Азии, прибывший в Глазго. Завтра, 2 ноября, Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212367/
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