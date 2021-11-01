«Кумтор» выступил генеральным спонсором проекта «Школьная лига»

На главной спортивной арене Кыргызстана — стадионе имени Долона Омурзакова — состоялась официальная церемония запуска масштабного в истории страны национального проекта по развитию детского спорта. Об этом сообщает пресс-служба компании «Кумтор».

По ее данным, «Кумтор» выступил генеральным партнером проекта «Школьная лига». Он реализуется в рамках Указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности».

«После введения в ЗАО «Кумтор Голд Компани» внешнего управления компания стала одним из лидеров в области социальной ответственности бизнеса. В настоящее время поддержка оказывается самым разным проектам: экологическим, научно-образовательным, благотворительным, социальным, в сфере поддержки культуры и сохранения национального наследия», — отмечает пресс-служба.

«Наша компания вносит важный вклад в развитие экономики, и мы считаем, что «Кумтор» должен стать одним из основных двигателей прогресса республики. Осознавая, какое значение для будущего имеет подрастающее поколение, мы будем инвестировать в обучение молодежи. Также мы поможем создать условия для пропаганды здорового образа жизни, чтобы спорт стал доступен для всех ребят», — заявил внешний управляющий КГК Тенгиз Болтурук.

Программа нацелена на развитие массового спорта в общеобразовательных учреждениях: футбола, волейбола и баскетбола. «Кумтор» взял на себя обязательство обеспечить команды всем необходимым инвентарем.

«Кумтор» — единственная компания, которая согласилась выделить значительную сумму, чтобы адресно предоставить спортивный инвентарь всем школам страны. «Школьная лига» создаст основу для развития командных видов спорта, даст детям возможность самореализации, поможет выявить талантливых ребят во всех регионах. Мы очень благодарны компании «Кумтор». Я говорю огромное спасибо от имени всех тренеров школ, от имени всех учащихся и игроков команд», — цитирует вице-президента Федерации школьной лиги КР Самата Токтоналиева пресс-служба компании.

Школьников ждут большие спортивные реформы. Согласно планам организаторов, в первый год реализации программа охватит более 150 тысяч подростков по всему Кыргызстану, с каждым годом эта цифра будет расти.