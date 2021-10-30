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Общество

72 процента таджикских женщин считают, что они обязаны терпеть насилие

97 процентов мужчин и 72 процента женщин в Таджикистане считают, что женщина обязана терпеть насилие в семье ради ее сохранения. Такие данные приводят в исследовании, проведенном Комитетом по делам женщин и семьи Таджикистана совместно с международным объединением «Оксфам» (Oxfam), сообщила Asia-Plus.

Исследование охватило 400 человек в шести областях республики. Точных данных о числе женщин, которые подвергаются насилию, нет, поскольку систематический сбор такой статистики не ведут. «Эксперты говорят, что насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено в таджикском обществе и нередко принимает крайние формы вплоть до убийства и доведения до самоубийства», — отметило издание.

В ходе исследования названы такие проявления насилия, как:

— супружеское изнасилование;

— избиение кирпичом, лопатой, метлой, кочергой, палкой, табуреткой и другими тяжелыми и острыми предметами;

— прижигание лица раскаленным кирпичом;

— нанесение колото-резаных ран ножом;

— побои утюгом;

— запирание в уличном гараже в холодную погоду;

— подвешивание к потолку на несколько часов;

— принуждение неподвижно оставаться в определенной позе с наполненным водой ведром в руках;

— лишение пищи и новой одежды, запрет пользования кухней и санузлом;

— удушение руками, ожерельем или пластиковым пакетом.

В исследовании описываются разные ситуации из жизни женщин, говорится, что насилие в отношении женщин совершается преимущественно со стороны мужа/партнера, свекрови и других родственников, а правоохранительные органы не реагируют на заявления и жалобы.

Семейное насилие является распространенным явлением и в Кыргызстане. Подавляющее количество убийств женщин в республике совершено мужчинами — в среднем восемь из десяти.

При этом в 75 процентах случаях его совершил человек, который знаком с убитой женщиной — интимным партнером, родственником или приятелем. Только в 12 процентах случаев убийство женщины совершено «на улице» незнакомым человеком.

Большинство убийств женщин происходит на почве агрессии мужчины во время ссоры. Многие убитые женщины подвергались систематическому насилию со стороны мужей и партнеров. Поводом для агрессии со стороны мужчины может послужить все что угодно — от ревности до обсуждения вопроса о финансах. Об этом говорится в исследовании журналисток Анны Капушенко и Савии Хасановой «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212240/
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