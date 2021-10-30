72 процента таджикских женщин считают, что они обязаны терпеть насилие

97 процентов мужчин и 72 процента женщин в Таджикистане считают, что женщина обязана терпеть насилие в семье ради ее сохранения. Такие данные приводят в исследовании, проведенном Комитетом по делам женщин и семьи Таджикистана совместно с международным объединением «Оксфам» (Oxfam), сообщила Asia-Plus.
Исследование охватило 400 человек в шести областях республики. Точных данных о числе женщин, которые подвергаются насилию, нет, поскольку систематический сбор такой статистики не ведут. «Эксперты говорят, что насилие в отношении женщин по-прежнему широко распространено в таджикском обществе и нередко принимает крайние формы вплоть до убийства и доведения до самоубийства», — отметило издание.
В ходе исследования названы такие проявления насилия, как:
— супружеское изнасилование;
— избиение кирпичом, лопатой, метлой, кочергой, палкой, табуреткой и другими тяжелыми и острыми предметами;
— прижигание лица раскаленным кирпичом;
— нанесение колото-резаных ран ножом;
— побои утюгом;
— запирание в уличном гараже в холодную погоду;
— подвешивание к потолку на несколько часов;
— принуждение неподвижно оставаться в определенной позе с наполненным водой ведром в руках;
— лишение пищи и новой одежды, запрет пользования кухней и санузлом;
— удушение руками, ожерельем или пластиковым пакетом.
В исследовании описываются разные ситуации из жизни женщин, говорится, что насилие в отношении женщин совершается преимущественно со стороны мужа/партнера, свекрови и других родственников, а правоохранительные органы не реагируют на заявления и жалобы.
Семейное насилие является распространенным явлением и в Кыргызстане. Подавляющее количество убийств женщин в республике совершено мужчинами — в среднем восемь из десяти.
При этом в 75 процентах случаях его совершил человек, который знаком с убитой женщиной — интимным партнером, родственником или приятелем. Только в 12 процентах случаев убийство женщины совершено «на улице» незнакомым человеком.
Большинство убийств женщин происходит на почве агрессии мужчины во время ссоры. Многие убитые женщины подвергались систематическому насилию со стороны мужей и партнеров. Поводом для агрессии со стороны мужчины может послужить все что угодно — от ревности до обсуждения вопроса о финансах. Об этом говорится в исследовании журналисток Анны Капушенко и Савии Хасановой «Фемицид. Кто и как убивает женщин в Кыргызстане?».