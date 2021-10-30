В селе Каркыра закончили строительство водопровода и подключили все дома

В селе Каркыра построили и сдали в эксплуатацию систему питьевого водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба Госстроя.

По ее данным, тендерная стоимость системы — 15,1 миллиона сомов. Средства выделили из республиканского бюджета.

«Построили два резервуара емкостью 50 кубометров, головное водозаборное сооружение (капотажный родник) с ограждением, хлораторную с домом-сторожкой, водоводы, внутренние сети из полиэтиленовых труб с устройством двух пожарных гидрантов и 38 колодцев», — отметили в Госстрое.

В ведомстве добавили, что водопровод подвели в каждый дом села. Его дальнейшее техническое обслуживание будут проводить созданное муниципальное предприятие и айыл окмоту.