Активисты запустили сайт, где можно создать открытки с узором и благословением

Активисты разработали сайт, где можно самостоятельно создать онлайн-открытки с благословлениями и национальными узорами. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Открытая линия» Мунара Бекназарова.

По ее словам, это первая игра в Кыргызстане о традиционных ценностях, важности благословений от мам, в том числе о важности опоры для каждого. Называется она «Собери свой узор».

Игра выглядит как поэтапный конструктор из четырех уровней, где пользователь может выбрать сначала одну из предложенных современных и важных тем благословений:

о силе рода;

энергии;

любви во всем;

поддержке;

самореализации и согласии.

Затем следует выбрать одно благословение, которое он сконвертирует в узор. После выбора темы, которую вы хотели бы услышать в бата для себя или близкого человека, выпадут два варианта, из которых нужно выбрать то, которое вам больше всего отзовется в душе.

Мы читали их, перестраивали, перефразировали, адаптировали под современных людей. Мы хотели, чтобы получив их, вы почувствовали, что вас обняли, приняли и не осудили. Мунара Бекназарова

Разработчики игры отмечают, что благословения отобрали из 500 текстов разных источников.

«Мы хотели, чтобы вы, выбрав свое бата, поняли, что ждать заботу — это нормально, получить поддержку — тоже. А получив ее, начать жить с большим теплом внутри себя и запасом жизненных ресурсов», — подчеркивает Мунара Бекназарова.

На третьем этапе пользователь выбирает один из предложенных узоров. Для игры созданы 64 уникальных авторских рисунка, и каждый неповторим. Под любым узором можно найти расшифровку каждой его детали.

В конце посетитель сайта выбирает цвет узора, и открытка готова. После ее можно скачать на смартфон и поделиться благословением с близкими в социальных сетях и мессенджерах.

«Посылая свое благословение близкому человеку, вы ему говорите: «Я твоя опора. Ты можешь обратиться ко мне в любое время». Это самый важный и главный шаг в нашей игре. Потому что в наших семьях тема насилия иногда запретная, стыдная. И мы друг с другом говорим о чем угодно: о погоде, школе, университете, родственниках, тоях, но мы не говорим друг другу слова любви и поддержки. Почему-то многим их сложно произнести, или стыдно. А эти слова такие простые и важные — «я люблю тебя», «ты мне важна/ен», «я твоя опора», «мы всегда тебя ждем». Наша игра «Создай свой узор» должна помочь сказать эти слова за человека», — заключила Мунара Бекназарова.

Игры «Собери свой узор» есть на трех языках: кыргызском, русском, английском.

Автором проекта является фонд «Открытая Линия». Проект разработан в партнерстве со студией «Гонзо дизайн», в его создании команде помогали дизайнеры, маркетологи и таргетологи из разных стран.

Скачать игру можно бесплатно на телефон с ОС Android или iOS по ссылке.