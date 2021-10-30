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Общество

Активисты запустили сайт, где можно создать открытки с узором и благословением

Активисты разработали сайт, где можно самостоятельно создать онлайн-открытки с благословлениями и национальными узорами. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Открытая линия» Мунара Бекназарова.

По ее словам, это первая игра в Кыргызстане о традиционных ценностях, важности благословений от мам, в том числе о важности опоры для каждого. Называется она «Собери свой узор».

Игра выглядит как поэтапный конструктор из четырех уровней, где пользователь может выбрать сначала одну из предложенных современных и важных тем благословений:

  • о силе рода;
  • энергии;
  • любви во всем;
  • поддержке;
  • самореализации и согласии.

Затем следует выбрать одно благословение, которое он сконвертирует в узор. После выбора темы, которую вы хотели бы услышать в бата для себя или близкого человека, выпадут два варианта, из которых нужно выбрать то, которое вам больше всего отзовется в душе.

Разработчики игры отмечают, что благословения отобрали из 500 текстов разных источников.

Мы читали их, перестраивали, перефразировали, адаптировали под современных людей. Мы хотели, чтобы получив их, вы почувствовали, что вас обняли, приняли и не осудили.

Мунара Бекназарова

«Мы хотели, чтобы вы, выбрав свое бата, поняли, что ждать заботу — это нормально, получить поддержку — тоже. А получив ее, начать жить с большим теплом внутри себя и запасом жизненных ресурсов», — подчеркивает Мунара Бекназарова.

На третьем этапе пользователь выбирает один из предложенных узоров. Для игры созданы 64 уникальных авторских рисунка, и каждый неповторим. Под любым узором можно найти расшифровку каждой его детали.

В конце посетитель сайта выбирает цвет узора, и открытка готова. После ее можно скачать на смартфон и поделиться благословением с близкими в социальных сетях и мессенджерах.

«Посылая свое благословение близкому человеку, вы ему говорите: «Я твоя опора. Ты можешь обратиться ко мне в любое время». Это самый важный и главный шаг в нашей игре. Потому что в наших семьях тема насилия иногда запретная, стыдная. И мы друг с другом говорим о чем угодно: о погоде, школе, университете, родственниках, тоях, но мы не говорим друг другу слова любви и поддержки. Почему-то многим их сложно произнести, или стыдно. А эти слова такие простые и важные — «я люблю тебя», «ты мне важна/ен», «я твоя опора», «мы всегда тебя ждем». Наша игра «Создай свой узор» должна помочь сказать эти слова за человека», — заключила Мунара Бекназарова.

Игры «Собери свой узор» есть на трех языках: кыргызском, русском, английском.

Автором проекта является фонд «Открытая Линия». Проект разработан в партнерстве со студией «Гонзо дизайн», в его создании команде помогали дизайнеры, маркетологи и таргетологи из разных стран.

Скачать игру можно бесплатно на телефон с ОС Android или iOS по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212193/
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