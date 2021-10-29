23:53
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Общество

Милиция просит опознать мужчину, погибшего после автонаезда в Бишкеке

В милиции просят опознать мужчину, который скончался после автонаезда в Бишкеке.

По данным ГУВД столицы, сегодня примерно в 1.00 на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской 23-летний водитель на BMW 530 сбил мужчину азиатской внешности, когда тот переходил улицу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Примерный возраст погибшего — 25-30 лет. На нем были безрукавка, толстовка, утепленные штаны черного цвета, кальсоны темно-синего цвета, носки черные, на ногах кроссовки серого цвета.

Рост 185 сантиметров, волосы черные, среднего телосложения, особых примет нет.

В милиции просят оказать содействие в установлении личности этого мужчины.

При наличии какой-либо информации просят сообщить в дежурную часть УПСМ по Бишкеку по телефонам: 0312532233, 0312530181, 0553112113, 0502222412 и 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212178/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Отравление в «Империи пиццы». Милиция начала расследование по делу
Милиция просит помощи в опознании найденного в БЧК утопленника. Осторожно, фото!
В селе Чуй летом нашли тело мужчины: просят опознать. Осторожно, фото!
По бороде не судят. В ГУВД Бишкека сняли социальный ролик о террористах
В ГУВД Бишкека рассказали, как не стать жертвой финансовой пирамиды
Незаконная выдача паспортов. Задержан бывший глава департамента ГРС
Милиция просит помощи в опознании задержанной
В результате ДТП на трассе Бишкек — Ош погиб молодой человек
В селе Чуй нашли труп мужчины. Милиция просит помочь опознать
Бишкекская милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
Популярные новости
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Увидеть дочь перед смертью не&nbsp;удалось. Алина Батурова скончалась Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась
Почему растет число отравившихся в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Пояснение ЦГСЭН Почему растет число отравившихся в «Империи пиццы». Пояснение ЦГСЭН
Бизнес
Один день в&nbsp;роли гловера Один день в роли гловера
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
29 октября, пятница
23:51
Телескоп Hubble сделал эффектное фото умирающей звезды Телескоп Hubble сделал эффектное фото умирающей звезды
23:30
Кыргызстанец завоевал серебро чемпионата мира по грэпплингу
23:29
С трибуны Генассамблеи ООН к человечеству обратился динозавр по имени Фрэнки
23:05
В Китае водитель автобуса спас женщину с ребенком от самоубийства
22:43
Школьник в Алматы совершил суицид. Его одноклассники в знак протеста надели юбки