Милиция просит опознать мужчину, погибшего после автонаезда в Бишкеке

В милиции просят опознать мужчину, который скончался после автонаезда в Бишкеке.

По данным ГУВД столицы, сегодня примерно в 1.00 на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Московской 23-летний водитель на BMW 530 сбил мужчину азиатской внешности, когда тот переходил улицу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Примерный возраст погибшего — 25-30 лет. На нем были безрукавка, толстовка, утепленные штаны черного цвета, кальсоны темно-синего цвета, носки черные, на ногах кроссовки серого цвета.

Рост 185 сантиметров, волосы черные, среднего телосложения, особых примет нет.

В милиции просят оказать содействие в установлении личности этого мужчины.

При наличии какой-либо информации просят сообщить в дежурную часть УПСМ по Бишкеку по телефонам: 0312532233, 0312530181, 0553112113, 0502222412 и 102.