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Общество

С трибуны Генассамблеи ООН к человечеству обратился динозавр по имени Фрэнки

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к делегациям стран обратился динозавр по имени Фрэнки. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, доисторический монстр заявил, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений. Динозавр говорит, что причиной вымирания представителей его вида стал астероид. «Но какие оправдания есть у людей?» — спросил он собравшихся.

Это первый в истории ООН фильм с применением компьютерной графики, в его озвучке на английском, испанском и французском языках приняли участие известные актеры.

«Представьте, что вы тратите сотни миллиардов на субсидии гигантским метеоритам. Вы делаете это сегодня. Только подумайте, что вы еще могли бы сделать с такими деньгами. Во всем мире люди живут в бедности. Вам не кажется, что помощь этим людям имеет больше смысла, чем, скажем, финансирование уничтожения вашего собственного вида?» — спрашивает Фрэнки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212156/
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