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Общество

#Простофакты. Из 200 обещанных скважин для полива Минсельхоз отремонтирует 12

В разгар засухи Министерство сельского хозяйства обещало восстановить в Чуйской области около 200 глубоководных скважин для полива полей. Об этом 21 июня на брифинге в Бишкеке сообщил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев.

В советское время в республике действовали более 5 тысяч скважин, но из-за затратности большую их часть законсервировали. Сейчас мы оцениваем, в какую сумму обойдутся их восстановление и ввод в эксплуатацию. Пока речь о 200 скважинах.

Абдылбай Жайлобаев

Он заметил, что Катарский фонд дал предварительное согласие на финансирование восстановления 100 скважин, о ремонте которых ранее сообщали в ведомстве.

Однако сегодня в Минсельхозе сообщили, что в этом году планируется восстановить не 200 и даже не 100, а всего лишь четыре скважины.

Мы провели инвентаризацию, и в бюджет этого года заложили восстановление четырех скважин. Еще восемь восстановим весной. Всего 12. Все они расположены в Панфиловском районе.

Директор Госагентства водных ресурсов Алмазбек Сокеев

По его словам, ведомство продолжает искать доноров, готовых профинансировать ремонт. Пока что их нет. На вопрос журналистов, зачем полгода назад давали заведомо невыполнимые обещания, глава агентства ответил, что «раз давали обещание, будем выполнять».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212139/
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