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Общество

Рынок ГСМ. Цены растут как на дрожжах, государство помогать не собирается

Ситуация на рынке ГСМ близка к критической. Цены растут практически ежедневно. Прогнозы на ближайшие недели пессимистичные. Нефтетрейдеры исчерпали возможности для стабилизации ситуации.

Государство требует сдерживания цен, но помогать не торопится.

Итогом может стать повторение казахского и узбекского сценариев. Такая политика властей соседних республик привела к закрытию заправок. Участникам рынка стало проще прекратить деятельность, чем работать в убыток.

Первые тревожные звоночки

В редакцию 24.kg обратилась жительница села Садового Московского района Чуйской области. Она рассказала, что на заправках ввели ограничения на топливо. В канистры топливо не заливают.

«Для экономии времени и ресурса тракторы обычно оставляют в поле, чтобы не гонять пустыми из Садового в Петровку. Приходится солярку набирать в металлические канистры. Но в последнее время невозможно так заправиться. Не знаю, как дела на АЗС в других районах, но в Московском вместо того, чтобы пораньше выехать трактористу на поле, приходится заниматься поиском горючего. А ведь сейчас уборка урожая. Крестьяне могут не завершить работы вовремя», — рассказала она.

Ранее читатели сообщали редакции о закрытых заправках на юге страны и в Иссык-Кульской области.

В Ассоциации нефтетрейдеров подтвердили, что резкий рост цен на октябрьские поставки ГСМ в Кыргызстан повлиял на консервацию более 40 автозаправочных станций во всех областях республики.

«Дальнейшее сдерживание цен ГСМ на внутреннем рынке приведет к остановке деятельности АЗС по всей стране», — уверен глава ассоциации Канат Эшатов.

Ценовые скачки

Нефтетрейдеры обеспокоены критической ситуацией на топливном рынке Кыргызстана. В начале октября произошел резкий рост отпускных цен НПЗ в России — более чем на $100 за тонну по сравнению с сентябрем.

На рост отпускных цен российских НПЗ в октябре 2021 года повлияли два фактора: увеличение спроса и ограничение предложения. Казахстан для устранения дефицита на внутреннем рынке закупил около 150 тысяч тонн нефтепродуктов на российских НПЗ. Два крупных российских завода — Омский и Орский — закрылись на ежегодный плановый ремонт.

На сегодня в Кыргызстане себестоимость октябрьской поставки ГСМ выше на 8,9 сома за литр, чем розничная цена.

Глава Союза нефтетрейдеров Заур Кипкеев отметил, что ситуация на топливном рынке всего мира сложная. Цены бьют рекорды. Кыргызстан не исключение.

«Экспортная пошлина на топливо значительную роль в цене не играет. Сами посудите, если цена выросла на $100 за тонну, а пошлина $20. Даже увеличение беспошлинных поставок, которое дала Россия, практически не отразится на цене. Это все отголоски европейского кризиса», — уверен Заур Кипкеев.

Как помочь рынку

Поставщики топлива говорят, что на сегодня инструментарий «сглаживания цен» исчерпан. Единственный механизм, который способен зафиксировать розничные цены на уровне октября 2021 года до конца года, — временная корректировка системы налогообложения нефтепродуктов.

Они предлагают на три месяца — с 1 ноября по 31 декабря 2021 года снизить акциз на ГСМ и освободить поставки топлива от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

По расчетам Ассоциации нефтетрейдеров, это позволит сохранить розничные цены на уровне октября 2021 года. Бюджет при этом не потеряет предусмотренные доходы.

«В ином случае возможны два варианта развития событий. Если нерыночное ценообразование останется, это приведет к остановке АЗС во всех областях республики из-за убыточности. Либо необходимо поэтапно увеличить розничные цены на местных АЗС на 8,9 сома за литр ГСМ до конца года», — рассказал Канат Эшатов.

Заур Кипкеев считает, что предложенные варианты поддержки сектора можно применить в краткосрочном периоде. Он напомнил, что в Европе применяли похожие механизмы поддержки.

Надо хотя бы пару месяцев переждать, посмотреть, зимой обычно цены на топливо снижаются. 

Заур Кипкеев 

Он считает, что АЗС не смогут долго поднимать цены. Ведь доходы населения не растут, чтобы не обращать внимания на дорожающее топливо.

«Мы зависим от импорта. Если покупаем товар по 100 сомов, когда его привозим в Кыргызстан, он стоит 120-150 сомов. А мы его вынуждены на АЗС продать за 90, потому что рынок не позволит установить выше цену. Тогда встает выбор: либо работать в минус, либо закрываться. Приходится думать о том, чтобы выдержать паузу, пока рынок не позволит работать», — рассказал глава Союза нефтетрейдеров.

Чиновники в своем репертуаре

А вот кыргызские чиновники проблемы словно не видят. В Министерстве экономики и коммерции не комментируют предложения нефтетрейдеров. Лишь говорят о том, что изучают возможность налоговых послаблений.

Госантимонополия потребовала от нефтетрейдеров не допускать резкого повышения цен и не допускать дефицита ГСМ.

Глава кабмина Акылбек Жапаров рассказал, что вопрос стабилизации ситуации на рынке ГСМ изучают. На заседании Жогорку Кенеша он сообщил, что для удержания цен нефтетрейдеры просят освободить от акциза и НДС. Но бюджет в этом случае потеряет около 3 миллиардов сомов.

«Это большие деньги, они необходимы для выплат пособий. В связи с этим мы сейчас рассматриваем все возможные варианты. По словам нефтетрейдеров, сейчас в стране есть запасы ГСМ на два месяца. Рост цен уже чувствуется в России и странах Европы. Есть предложение: если убрать акциз и НДС, то можно удержать нынешнюю цену на ГСМ. Сейчас мы рассматриваем все варианты. Механизм — компенсация сейчас неприменим. Удорожание ГСМ может сказаться на повышении стоимости продуктов питания и услуг», — сказал он.

Цены на ГСМ тем временем продолжают расти. Следом дорожают и другие товары. Ведь стоимость топлива может составлять до 30 процентов себестоимости отдельных продуктов. Чиновники об этом знают, но продолжают тянуть резину, надеясь, что ситуация разрешится сама собой. Населению при этом приходится вновь затягивать пояса и искать, на чем еще сэкономить. От государства помощи ждать не приходится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211947/
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