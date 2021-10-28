Кыргызстан и Иран обсудили открытие железнодорожного коридора между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Накануне министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Руслан Казакбаев принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана Саида Харрази. Последний вручил министру официальное приглашение посетить Тегеран.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, приоритетные направления сотрудничества, включая открытие иранского торгового дома в Бишкеке и нового железнодорожного коридора Иран — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан с использованием транзитных возможностей морского порта Бендер-Аббас, развитие туристических связей и увеличение частоты и количества авиарейсов между странами, а также участие иранской стороны в реализации гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

Руслан Казакбаев пригласил иранские компании инвестировать в приоритетные отрасли экономики Кыргызстана, включая инфраструктуру туризма в Иссык-Кульской области.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами глава МИД предложил провести в 2022 году в Кыргызстане и Иране ряд совместных мероприятий, включая дни культуры, дни кино, музыкально-фольклорные фестивали, спортивные состязания, научно-практические конференции и бизнес-форумы.

Отмечается, что 30-летие двусторонних дипломатических отношений отметят взаимными официальными визитами и проведением 13-го заседания кыргызско-иранской межправительственной комиссии в Бишкеке.