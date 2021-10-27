Департамент регистрации населения перестал вести бумажный документооборот

Исключен бумажный документооборот при регистрации населения и актов гражданского состояния. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Теперь все территориальные подразделения департамента регистрации населения переходят на электронный журнал. Это сократит время оказания услуг населению и положительно повлияет на оперативность действий сотрудников. Раньше при обращении гражданина с заявлением в отделы ЗАГС и паспортизации регистрация проводилась вручную с заполнением соответствующих бумажных журналов. Сейчас регистрация производится в электронном журнале с автоматическим присвоением регистрационного номера заявления в информационных системах (АИС).

Кроме того, для оптимизации электронного взаимодействия департамент исключил предоставление данных в бумажном виде в Национальный статистический комитет. Обмен информацией проходит посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук».

«Исключение бумажного документооборота позволило перенаправить человеческие ресурсы на обслуживание граждан, что позволит в ближайшее время повысить уровень сервиса обслуживания и, соответственно, удовлетворенность регистрационными услугами», — рассказали в министерстве.