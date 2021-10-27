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Общество

Завтра в восточной части Бишкека не будет воды

Завтра в восточной части Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «ХБО» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет завтра, 28 октября, с 9.00 до 17.00 в районе, ограниченном улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Мэрия столицы приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211828/
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