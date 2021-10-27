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Общество

Десять процентов от штрафа за нарушение ПДД получает сотрудник ГУОБДД

За выявленное нарушение Правил дорожного движения сотруднику ГУОБДД полагается 25 процентов от суммы штрафа. Об этом на брифинге сообщил главный специалист управления автомобильных дорог Минтранса, юрист Канатбек Бейшеев.

По его словам, действует определенное постановление, регулирующее эту норму. Однако замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев уточнил, что 25 процентов от суммы взыскиваемого штрафа идет в бюджет ГУОБДД.

В том числе 10 процентов перечисляют сотруднику, который составил протокол, 10 процентов на материально-техническое оснащение и 5 процентов — руководящему составу. Подобная норма утверждена постановлением правительства. Система работает примерно четыре года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211816/
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Десять процентов от штрафа за нарушение ПДД получает сотрудник ГУОБДД