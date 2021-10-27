Хоть депутат. Нарушивших ПДД обещают наказывать вне зависимости от их должностей

Всех нарушивших ПДД кыргызстанцев обещают наказывать вне зависимости от занимаемых ими должностей. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

По его словам, разрабатываемая стратегия безопасности дорожного движения должна создать условия для реализации принципа неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

«Для искоренения коррупционных проявлений выдаем своим сотрудникам (ГУОБДД) камеры видеонаблюдения, которые должны быть включены в течение рабочего дня. Мы часто видим в СМИ новости о том, что один нарушитель показал удостоверение, другой — депутат, их отпустили, несмотря на нарушения. Эти проявления будут искоренены», — отметил Манас Сыдыгалиев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения.