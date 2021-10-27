13:37
USD 84.79
EUR 98.42
RUB 1.22
Общество

Хоть депутат. Нарушивших ПДД обещают наказывать вне зависимости от их должностей

Всех нарушивших ПДД кыргызстанцев обещают наказывать вне зависимости от занимаемых ими должностей. Об этом на брифинге сообщил замначальника управления Дорожно-патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД Манас Сыдыгалиев.

По его словам, разрабатываемая стратегия безопасности дорожного движения должна создать условия для реализации принципа неотвратимости наказания за нарушения ПДД.

«Для искоренения коррупционных проявлений выдаем своим сотрудникам (ГУОБДД) камеры видеонаблюдения, которые должны быть включены в течение рабочего дня. Мы часто видим в СМИ новости о том, что один нарушитель показал удостоверение, другой — депутат, их отпустили, несмотря на нарушения. Эти проявления будут искоренены», — отметил Манас Сыдыгалиев.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211798/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 612 тысяч сомов
В Бишкеке таксист едва не сбил девушку, другой водитель выехал на встречку
На перевалах Кыргызстана временно ограничено движение для всех видов транспорта
Хамы на дороге. Водитель в Бишкеке несколько минут не давал проехать троллейбусу
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 542 тысячи сомов
За две недели в Бишкеке задержали 98 пьяных водителей
В Иркутске кыргызстанец 48 раз попал под камеры за превышение скорости
Езда по встречке. На улице Шопокова сразу два водителя нарушили ПДД
В Бишкеке водителям-нарушителям выписали штрафов на 311 миллионов сомов
Популярные новости
Неделя-24. Президентское соло и&nbsp;возвращение коррупции в&nbsp;Кыргызстан Неделя-24. Президентское соло и возвращение коррупции в Кыргызстан
В&nbsp;Китае активно демонтируют минареты и&nbsp;купола мечетей В Китае активно демонтируют минареты и купола мечетей
Иностранкой себя не&nbsp;ощущаю. Геолог из&nbsp;Львова о&nbsp;жизни в&nbsp;Кыргызстане Иностранкой себя не ощущаю. Геолог из Львова о жизни в Кыргызстане
Ролик мексиканского блогера о&nbsp;КР набрал на&nbsp;YouTube почти 3&nbsp;миллиона просмотров Ролик мексиканского блогера о КР набрал на YouTube почти 3 миллиона просмотров
Бизнес
Премьер-министр Индии примет участие в&nbsp;климатической конференции в&nbsp;Глазго Премьер-министр Индии примет участие в климатической конференции в Глазго
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; запускает акцию по&nbsp;картам Visa! «Халык Банк Кыргызстан» запускает акцию по картам Visa!
Акция &laquo;Будущее ребенка уже сейчас&raquo; Акция «Будущее ребенка уже сейчас»
До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню До 31 октября погасите долг за газ и не платите пеню
27 октября, среда
13:35
Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследовать аварии на дорогах Международные эксперты обучат сотрудников МВД расследов...
13:29
Хоть депутат. Нарушивших ПДД обещают наказывать вне зависимости от их должностей
13:27
В Баткене введен запрет на продажу спиртного после 21.00
13:21
Для зараженных COVID-19 свободны 148 коек в медучреждениях Бишкека
13:09
За сутки в авариях в Бишкеке пострадали 23 человека. Двое из них — дети