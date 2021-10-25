26 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 18;

13.00-15.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Малдыбаева;

9.00-13.00 — проспект Чингиза Айтматова, 80/1;

9.30-19.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, Фрунзе, Огонбаева;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Манаса, Чуй-16 — Чуй-23, Чуй-39 — Чуй-47), отрезок улицы Гагарина, улица Боконбаева, 245, 247;

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ынтымак» (улицы Термечикова, Он-Арча, Баха, Баба-Ата, Тыналиева, Узун Булак, Кейкап).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Гроздь (улицы Гроздинская, Заводская, 60 лет Октября, Чуйская, Юбилейная, Садовая, Участок, Молодежная, Парковая), Лебединовка (улица Зеленая, 7, 7а, 9, «Городок энергетиков», 3-9, 12), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыт, Средняя, Больничная, Киргизская, Бигельдинова, детсад, здание айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Кок-Жар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А.), Рассвет, Маевка (улицы Сонкольская, Полевая, Набережная, Больничная, Молодой Гвардии, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Скворцова, Биримдик, Замандаш, Келечек, Кут, Шаттык, Ынтымак, МТФ, жилмассивы «2 га», «12 га», «23 га», «Берекет»), Кара-Жыгач (улица Фрунзе), Берлик (улица Жумалы);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Фрунзе), Студенческое (улицы Южная, Артезианская, Комсомольская, Садовая, Юбилейная, Беговая, Намазалы ажы), Сокулук (улицы Достук, Мира, Пионерская, Фрунзе, Ленина, Келечек, Линейная, Свободы), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советский), Новопавловка (улицы Колхозная, Крупской, Северная), Джаны-Джер (улицы Правды, Школьная, Молодой Гвардии), Нижне-Чуйское (улицы Гагарина, Фрунзе, Коммунистическая, Барак-Интернат, Соцгородок);

9.00-12.00 — село Манас (улицы Зеленая, Новая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Западная, Проектируемая, Комсомольская, Южная, Гагарина, Заводская, Средняя);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беш-Корюк (улицы Беш-Корюкская, Мааке, Баетова, Эсенбаева, Эсенгулова, Центральная, Касымкулова), Беловодское (улицы Ломоносова, Строительная, Красина, Гайдара, Железнодорожная, Красноармейская, Октябрьская, Линейная);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улица Токтогула), села Новониколаевка (улицы Энгельса, Западная, Ленина, Центральная, Пионерская, Комсомольская, Зеленая, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Крупской, Первомайская, Юбилейная), Орто-Суу, Полтавка (улица Горького);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Вознесеновка (улицы Ворошилова, Вишневая, Гоголя, Лермонтова), Эркин-Сай (улица Кангельдиева);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Сын-Таш;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Чон-Далы (улицы Болоболаева, Куренкеева), Ленинское (улицы Полевая, Садовая), Нижний Норус, Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Баря);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Зеленая, Космодемьянской, Тюленина, Береговая, Казахстанская, Горького, Базарная);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Прогресс, Кайырма, Онбир-Джылга, Маданият;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — Орловка (улицы Калинина, Шолохова, Фрунзе, Кирова, Мичурина, Некрасова, Зеленая), села Подгорное, Самансур, Бообек, Боролдой (улицы Исраилова, Беляндры), Шабдан (улица Назар-Ата).

3 Таласская область Таласская область