В Ошском областном роддоме умерла 25-летняя женщина. Информацию 24.kg подтвердили в этом медучреждении.

Отмечается, что женщина родила 10 октября в ЦОВП Кара-Суу, на вторые сутки ее выписали домой.

«На пятые сутки повторно поступает в Кара-Суйский ЦОВП. На следующий день ее переводят в Ошский областной роддом с диагнозом «послеродовое позднее кровотечение, ДВС-синдром, постгеморрагическая анемия тяжелой степени, острая почечная недостаточность, тяжелый сепсис», — заметили в роддоме.

В развернутом анализе крови выявлены бластные клетки, после чего женщину осмотрел и проконсультировал гематолог. Поставлен диагноз «острый лейкоз очень высокого риска, терминальная стадия».

«На 11-е сутки наступила смерть, ее причиной явился острый лейкоз», — добавили в медучреждении.

У умершей остались трое детей.