23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-18.00 — село Аламедин (улица Панфилова, переулок Чуйский);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Беш-Корюк (улицы Токомбаева, Беш-Корюкская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Садовое (улицы 50 лет Октября, Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова), поселок Северный.