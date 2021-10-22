23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-18.00 — село Аламедин (улица Панфилова, переулок Чуйский);

Московский РЭС

9.00-17.00 — село Беш-Корюк (улицы Токомбаева, Беш-Корюкская);

Сокулукский РЭС