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Общество

23 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Каинда».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Аламедин (улица Панфилова, переулок Чуйский);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Беш-Корюк (улицы Токомбаева, Беш-Корюкская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Садовое (улицы 50 лет Октября, Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова), поселок Северный.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211307/
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