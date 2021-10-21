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Общество
Сюжет: COVID-19

Привился от COVID-19? В каких магазинах и кафе Бишкека дадут скидку

Акимиат Первомайского района Бишкека проводит активную работу с различными бизнес-структурами по стимулированию граждан на получение прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в течение семи дней после прохождения вакцинации будут действовать скидки в:

  • кинотеатре «Россия», адрес: проспект Чуй, 213 — 5 процентов;
  • сети обувных магазинов LION — 5 процентов;
  • сети обувных магазинов ETOR — 5 процентов;
  • Доме моды BAIRA — 5 процентов;
  • сети кофеин Sierra — 10 процентов;
  • турецкой кухне Park cafe, адрес: Тоголока Молдо, 28/11 — 10 процентов;
  • компьютерном клубе Atom, адрес: проспект Манаса, 97 — 10 процентов;
  • цветочном магазине «Жаклин», адрес: проспект Жибек Жолу, 346 — 10 процентов;
  • сети кафе Madfood — 15 процентов;
  • магазине спортивной одежды Joma, адрес: Тоголока Молдо, 114/1 — 20 процентов.

Для получения скидок при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и прививочный сертификат.

В мэрии напомнили, что вакцинация является добровольной, при этом настоятельно рекомендовали позаботиться о здоровье. «Таким образом мы создадим несколько невидимых щитов, которые прерывают цепочку передачи вируса, защищая наших родных и близких», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211195/
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