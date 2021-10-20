В администрации президента объяснили, зачем привлекли частников на ТЭЦ Бишкека

Администрация президента Кыргызстана объяснила, зачем кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с казахстанской компанией Hampton Resources Limited.

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Оказалось, что Акылбек Жапаров в бытность министром экономики и финансов совместно с главой Государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана. Там они ознакомились с работой обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.

Затем на столичной ТЭЦ произведено опытно-промышленное сжигание 7 тысяч тонн угольного концентрата марки «КО». По результатам Научно-исследовательский институт энергетики и экономики (НИИЭЭ) при Министерстве энергетики дал заключение по эффективности сжигания угольного концентрата.

Результаты опытно-промышленного сжигания угольного концентрата марки «КО» также показали его положительное влияние на экологическую ситуацию.

«Появится возможность увеличить выработку электроэнергии с 1,2 до 6 миллиардов киловатт-часов в год, снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 до 1,75 сома за киловатт-час и тепла до 900-945 сомов за гигакалорию. Кроме того, это позволит устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека в 4,5 миллиарда сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 миллиарда сомов в год. Возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование», — рассказали в администрации президента.

По ее заверениям, проект позволит привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ Бишкека на высокоэффективное оборудование и оказать содействие в решение проблемы смога, что окажет положительное влияние на экологию.

«Говоря об экономическом эффекте можно привести пример, что при сравнительном анализе с показателями непроектных углей, экономия обеспечивается на участках подготовки топлива за счет меньшего износа билов, мельниц, более эффективного использования дымоходов и золошлакоудаления. Тем самым будет обеспечена многократная экономия средств», — говорится в сообщении.