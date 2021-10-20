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Общество

Зашивший себе рот заключенный прекратил голодовку. ГСИН рассказала подробности

В ГСИН 24.kg рассказали подробности о заключенном гражданине Узбекистана Арзыбеке Юлдашеве, объявившем голодовку.

Ранее, напомним, правозащитник Камиль Рузиев сообщил, что Арзыбек Юлдашев, находящийся в ИК № 1, пытался сам себе зашить рот и был переведен в санчасть. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации ведомства, неоднократно судимый гражданин Узбекистана Арзыбек Юлдашев 14 октября прибыл в ИК № 1 для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев, назначенного приговором Чуйского областного суда. Он признан виновным по статье 200 «Кража» УК КР.

По прибытии в исправительное учреждение осужденного осмотрел терапевт. Он зафиксировал неглубокие порезы, местами с кровотечениями в районе шеи и на руках. Арзыбеку Юлдашеву незамедлительно была оказана медицинская помощь, составлен соответствующий акт.

Осужденный пояснил, что порезы он нанес себе сам в знак протеста против его этапирования из СИЗО-1 Бишкека в исправительное учреждение.

С учетом состояния осужденного для дальнейшего за ним медицинского наблюдения он был направлен в медсанчасть ИК № 1.

Арзыбек Юлдашев накануне объявил голодовку и обратился в администрацию учреждения с письменным заявлением о своем несогласии с приговором Чуйского областного суда. После проведенной с ним разъяснительной беседы акция голодовки добровольно прекращена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211029/
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