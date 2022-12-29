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Общество
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Массовые аресты. Орозайым Нарматову навестили правозащитники

Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили обвиняемую в организации массовых беспорядков с целью захвата власти экс-депутата Орозайым Нарматову, содержащуюся в бишкекском СИЗО-1.

Напомним, Орозайым Нарматова упала в обморок в зале суда, когда рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения. По словам медицинских работников скорой помощи, состояние Нарматовой удовлетворительное, кровяное давление в норме.

При беседе с сотрудниками НЦПП подследственная просила передать, что с ней все нормально и чтобы ее родные за нее не переживали. Голодовку она прекратила накануне. 

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254674/
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