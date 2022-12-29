Массовые аресты. Орозайым Нарматову навестили правозащитники

Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили обвиняемую в организации массовых беспорядков с целью захвата власти экс-депутата Орозайым Нарматову, содержащуюся в бишкекском СИЗО-1.

Напомним, Орозайым Нарматова упала в обморок в зале суда, когда рассматривалось ходатайство об изменении меры пресечения. По словам медицинских работников скорой помощи, состояние Нарматовой удовлетворительное, кровяное давление в норме.

При беседе с сотрудниками НЦПП подследственная просила передать, что с ней все нормально и чтобы ее родные за нее не переживали. Голодовку она прекратила накануне.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.