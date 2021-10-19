С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 школьников и сотрудников

С начала учебного года в Бишкеке COVID-19 заболели 60 учеников и сотрудников школ. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель ЦГСЭН Азамат Жумгалбеков.

Он отметил, что всего заболели 49 школьников и 11 сотрудников (учителя, охранники и другие).

«По одному случаю зарегистрировали в 20 школах, два — в 10, три — в двух, четыре — в двух, шесть — в одной», — сказал чиновник.

Азамат Жумгалбеков пояснил, что перевод класса или школы на карантин зависит от количества контактных лиц с заболевшим ребенком или учителем.

Он добавил, что школьников пока не вакцинируют от коронавирусной инфекции. По его словам, они не могут, так как нет рекомендаций со стороны ВОЗ, точного разработанного алгоритма. От гриппа детей вакцинируют.