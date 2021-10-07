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Общество

В Бишкеке станет больше маршруток

В Бишкеке некоторые маршруты микроавтобусов увеличили плановый выход. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, из-за резкого похолодания и увеличения пассажиропотока управление городского транспорта решило по возможности продлить маршруты и запустить больше бусиков.

«Руководителям транспортных предприятий столицы дано поручение внести предложение об увеличении единиц микроавтобусных маршрутов либо о продлении автобусных. Накануне уже несколько фирм-перевозчиков предоставили увеличенные плановые выходы», — отметили в муниципалитете.

Увеличено количество транспорта по маршрутам № 120, 195, 200 и 106. Ранее приостановленный автобусный маршрут № 9 задействован с частичным изменением схемы движения.

В мэрии просят горожан сообщать о нарушениях, совершенных водителями общественного транспорта, и по другим вопросам обращаться по телефону горячей линии управления городского транспорта: 0312533648.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209659/
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